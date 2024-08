¿Película Deadpool & Wolverine cuándo se podrá ver en Disney Plus?

La película Deadpool & Wolverine se ha convertido en la más taquillera de la temporada gracias a que millones de personas alrededor del mundo la han ido a ver a los cines, sin embargo, muchos se preguntan cuándo llegará a la plataforma Disney Plus, por lo que a continuación te diremos la fecha tentativa.

Protagonizada por los actores Ryan Reynolds, como Deadpool, y Hugh Jackman, en su papel de Wolverine, esta cinta de Marvel Studios ha tenido un gran éxito gracias a la combinación entre dos de los superhéroes más populares de la industria.

Ejemplo de ello es que recientemente se dio a conocer que la película Deadpool & Wolverine superó los mil millones de dólares en taquilla global, además de que previamente había sido nombrada la cinta clasificación R (para mayores de 18 años) más taquillera de la historia, superando un récord que desde hace 20 años tenía el filme La Pasión de Cristo, de Mel Gibson.

Países donde más ha recaudado dinero la película Deadpool & Wolverine

China : 54,8 millones de dólares

Reino Unido : 54,4 millones de dólares

México : 38,2 millones de dólares

Australia : 31,3 millones de dólares

Alemania : 25,5 millones de dólares

Francia : 23,6 millones de dólares

Brasil : 22,1 millones de dólares

España : 18,9 millones de dólares

India : 17,9 millones de dólares

Italia : 15,6 millones de dólares.

Ahora bien, hay personas que no han tenido la oportunidad de ver la película Deadpool & Wolverine o simplemente quieren verla de nuevo, por lo que se preguntan a partir de cuándo estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

Si bien la aplicación propiedad de la compañía The Walt Disney Company no ha confirmado una fecha oficial, tomando en cuenta lo sucedido previamente con otras películas que llegan a Disney Plus 90 días después de estrenarse en el cine, la cinta Deadpool & Wolverine podría verse en dicha plataforma a partir de la primera semana de noviembre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Bruno Mars se convierte en luchador para agradecer al público mexicano