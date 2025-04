Piden a Chayanne cambiar el nombre de su canción ‘Torero’ a 'Bombero' para no enaltecer la tauromaquia

Aunque parece una broma, la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) envió una carta a Chayanne para pedirle que le cambie el nombre de su canción ‘Torero’ por el de ‘Bombero’.

PETA, conocida por su también defensa a los toros, indicó que el título de su tema estaría enalteciendo a la tauromaquia, que en algunos países ya se está prohibiendo o modificando para que el animal no sufra: “Podría interpretarse como una exaltación de la tauromaquia".

PETA le pide al cantante que no resalte la palabra torero por la violencia a los animales

Mejor ‘Bombero’ que ‘Torero’

“Glorificar a hombres que atormentan y matan animales por entretenimiento simplemente no está en sintonía con los valores modernos”, detalló Mimi Bekhechi, vicepresidenta de la organización proanimal en Europa.

Respecto a la sugerencia del nombre para pasar de ‘Torero’ a ‘Bombero’, PETA explicó que era mejor resaltar el trabajo de toda la gente que arriesga su vida por salvar otras.

“En cambio, los bomberos representan el valor, la dedicación y la empatía, valores que la mayoría de nosotros admiramos. Los bomberos salvan vidas poniendo su vida en juego y por ello merecen ser celebrados”, dijo.

La petición causó la sorpresa de muchos

En la misiva dedicada a Chayanne, la vicepresidenta reiteró que la palabra torero de inmediato remonta a la violencia que sufre el toro y que se describe como arte en algunas culturas.

“Al asociar la palabra Torero con la tauromaquia se corre el riesgo de dar legitimidad a una práctica que muchos quieren abolir. Un artista con tu influencia tiene el poder de impactar positivamente en la cultura y actualizar el nombre de la canción enviaría un poderoso mensaje de compasión”, finalizó.

La canción también debería de modificar el sentido

¿Cómo se cantaría 'Torero' con la palabra bombero?

La canción no solo tendría que modificar la palabra sino toda la intensión de la canción, pues es una historia de amor dedicada a una mujer, pero te dejamos la letra para que le cambies el torero por el nombre de bombero y nos digas cómo suena:

De lunes a domingo voy desesperado,

e l corazón prendido allí en el calendario,

b uscándote y buscando como un mercenario,

t ú dime donde estás que yo no te he encontrado.

Las manecillas giran, yo voy al contrario,

b ebiéndome la vida a sorbos y a tragos.

Me viste así de frente, qué tremendo impacto

p ara unirme a tu mirada dime si hay que ser...

Torero



Poner el alma en el ruedo,

n o importa lo que se venga.

Pa' que sepas que te quiero

c omo un buen torero,

m e juego la vida por ti.



Si hay que ser torero,

p oner el alma en el ruedo,

no importa lo que se venga.

Pa que sepas que te quiero

c omo un buen torero (ole)

m e juego la vida por ti.

Te cuentan que ya me vieron solitario en un callejón,

q ue ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió.

Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da,

t e buscaré, vuelve conmigo porque tú no sabes

qu e yo te necesito como el perro al amo.



Que si tú no respondes, aquí todo es caos,

m e viste así de frente, qué tremendo impacto,

p ara unirme a tu mirada dime

si hay que ser torero