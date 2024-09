¿Por qué AriGameplays se está divorciando de Juan Guarnizo? Esto sabemos

Luego de estar casados por cinco años, AriGameplays y Juan Guarnizo anunciaron que se están separando, por lo que piden a sus seguidores respeto por cada uno de ellos debido a lo delicado del asunto.

El gamer colombiano empezó por decir que los motivos del truene no los dará a conocer, pero exigió que no alimenten de chismes su divorcio porque siempre se llevarán bien entre ellos a pesar de no estar más tiempo juntos.

"Lastimosamente tenemos que hablar, yo creo que muchos ya tendrán una idea, tengo que darles una noticia que no es bonita, Ary y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos, ha sido una decisión complicada, pero se ha llevado la verdad de forma muy saludable y con mucha calma”, declaró.

AriGameplays confirma separación

La expareja realizó videos por separados para dar a conocer su ruptura, donde AriGameplays dijo que su solo tendrá buenas palabras para Guarnizo, porque en realidad no terminaron mal y para que no hagan especulaciones de la separación.

"Juan y yo si nos estamos separando... él y yo estamos bien y es lo que debe de importar, para Juanito solo tengo buenas palabras y de verdad es una persona maravillosa e increíble, estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo y estar a su lado, siempre voy a estar para él y tendrá todo mi apoyo. Para ustedes voy a pedir que nos apoyen mucho”, expuso.

Ambos coincidieron que la buena relación con las familias continuarán, pues la hermana de Ary seguirá trabajando con Juan; mientras la creadora de contenido dijo que no perderá contacto con su suegra pues ella se mudará a otro lado.

Y del motivo del por qué no salieron juntos para dar a conocer su divorcio, fue porque no querían tener un recuerdo de ambos separándose en público.

CADA UNO EXPLICA SU SEPARACIÓN

COMPLETAMENTE OFICIAL Juan Guarnizo y Ari Gameplays hacen oficial su separación 2024 acaba ya pic.twitter.com/CqsHLLfvAb — Agathix (@Agathix_) September 19, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARRERA DÍA DE MUERTOS 2024: FECHA, RUTA, REQUISITOS, PRECIO Y HORARIO