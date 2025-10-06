Precio del dólar hoy lunes 6 de octubre: El peso mexicano tiene buen inicio de semana

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $17.96 pesos a la compra y $18.66 pesos a la venta

El peso mexicano mantiene a raya al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
6 de Octubre de 2025

Este lunes 6 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.39 pesos, apenas un centavo por encima de lo que fue su valor al cierre del pasado viernes en $18.38 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.96 pesos a la compra y $18.66 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.39 pesos por unidad/Google
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.50 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.33 pesos
  • Venta: $18.87 pesos

Banamex

  • Compra: $17.85 pesos
  • Venta: $18.87 pesos

Banorte

  • Compra: $17.15 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.80 pesos
  • Venta: $18.89 pesos.

