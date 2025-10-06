Precio del dólar hoy lunes 6 de octubre: El peso mexicano tiene buen inicio de semana

6 de Octubre de 2025
Este lunes 6 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.39 pesos, apenas un centavo por encima de lo que fue su valor al cierre del pasado viernes en $18.38 pesos.
Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.96 pesos a la compra y $18.66 pesos a la venta.
El dólar se cotiza promedio en $18.39 pesos por unidad.
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?
Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:
Banco Afirme
- Compra: $17.50 pesos
- Venta: $19.00 pesos
Santander
- Compra: $17.30 pesos
- Venta: $19.00 pesos
BBVA Bancomer
- Compra: $17.33 pesos
- Venta: $18.87 pesos
Banamex
- Compra: $17.85 pesos
- Venta: $18.87 pesos
Banorte
- Compra: $17.15 pesos
- Venta: $18.75 pesos
Banco Azteca
- Compra: $16.80 pesos
- Venta: $18.89 pesos.