Premios Oscar 2024: ‘Ken’ explota contra La Academia por no nominar a ‘Barbie’

El que no está nada contento con la lista de nominados de los Oscar 2024, es Ryan Gosling, quien se lanzó contra los jueces por no incluir en las nominaciones a Margot Robbie y a la directora Greta Gerwig.

Por medio de un comunicado, el actor que da vida a ‘Ken’ en la película de ‘Barbie’ se dijo decepcionado con La Academia por sacarlas de la contienda para las estatuillas de Mejor Actriz y Mejor Directora.

“No hay ‘Ken’ sin ‘Barbie’, y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto”, expuso.

Ryan Gosling dice que gracias a ‘Barbie’ todos alcanzaron el éxito

El histrión de Hollywood dejó en claro en su misiva que de no ser por las dos mujeres nadie habría alcanzado el éxito que tienen en este momento.

“Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores”, expuso.

Por último, Ryan Gosling se dio el tiempo de felicitar a su compañera de reparto, America Ferrera, por entrar en la lucha de los premios al ser nominada como Mejor Actriz de Soporte.

