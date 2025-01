Premios Oscar 2025: ¿Cuándo y dónde ver las nominaciones?

La 97ª edición de los Premios de la Academia de Cine de Hollywood ha modificado su calendario debido a los incendios en Los Ángeles, lo que afecta la revelación de las películas nominadas a los Premios Oscar 2025 en México. La lista de nominados en 23 categorías se anunciará próximamente.

La lista de nominados para los Premios Oscar 2025 será anunciada el 23 de enero a través de una transmisión en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills. Este anuncio, que estaba inicialmente programado para el 17 de enero, fue pospuesto debido a un incendio en Los Ángeles. La Academia ha confirmado que el evento se llevará a cabo de manera virtual.

La transmisión comenzará a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, y se dividirá en dos bloques. Se podrá ver en vivo a través de Oscar.com, Oscars.org, redes sociales de la Academia, así como en ABC News Live, Disney+ y Hulu.

Meet this year’s #Oscars nominations hosts: Bowen Yang and Rachel Sennott.



Join us on Thursday, January 23rd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 97th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg, https://t.co/5fKuh0mVRV, ABC, Hulu, Disney+ or the Academy's… pic.twitter.com/9lmjLtTWll

— The Academy (@TheAcademy) January 21, 2025