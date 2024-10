Producción de ‘Blade Runner 2049’ demanda a Elon Musk por imágenes con Inteligencia Artificial

La empresa productora Blade Runner 2049 ha demandado a Tesla, empresa de Elon Musk, por supuestamente introducir imágenes de la película en un generador de imágenes de inteligencia artificial para crear materiales promocionales sin licencia.

En una demanda presentada el lunes en un tribunal federal de California, se acusa a Elon Musk y a su empresa de vehículos autónomos de apropiarse indebidamente de la marca de la película para promocionar su robotaxi en una presentación a principios de este mes.

El productor declaró que no quiere que Blade Runner 2049 esté afiliada a Musk debido a sus "opiniones políticas y sociales extremas".

También señaló los esfuerzos en curso con posibles socios para una próxima serie de televisión.

La denuncia incluye reclamos por violación de derechos de autor y falso patrocinio, también nombra a Warner Bros. Discovery por supuestamente facilitar la asociación.

“Cualquier marca prudente que esté considerando asociarse con Tesla debe tener en cuenta el comportamiento enormemente amplificado, altamente politizado, caprichoso y arbitrario de Musk, que a veces deriva en un discurso de odio”, afirma la denuncia.

Alcon Entertainment afirma que fue creada copiando imágenes de la película y solicitando un generador de imágenes de IA para una réplica a pesar de la clara negación de los derechos de licencia por parte de la empresa.

Musk hizo referencia directa a la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve en sus comentarios. “Sabes, me encanta Blade Runner , pero no sé si queremos ese futuro”, dijo. “Creo que queremos ese guardapolvo que lleva, pero no el, eh, no el apocalipsis sombrío”.

