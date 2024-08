Psicólogo ofrece un 50% de descuento en terapia para quienes apoyen las ideas de Adrián Marcelo

La Casa de los Famosos ha captado la atención de televidentes y usuarios de redes sociales, quienes siguen la convivencia de artistas e influencers. Las reacciones, especialmente en momentos de enojo, han generado un gran revuelo y se han vuelto virales.

Psicólogo ofrece 50% de descuento en terapia a personas que apoyen las ideas de Adrián Marcelo

El psicólogo Ricardo Gurrola ha generado controversia en redes sociales al ofrecer un 50% de descuento en la primera sesión de terapia en línea a quienes respalden las opiniones del polémico Adrián Marcelo, conocido por su participación en La Casa de los Famosos México. Esta promoción ha suscitado un intenso debate en las redes.

En su publicación de Facebook se puede leer lo siguiente: “Si tú apoyas las ideas de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México, obtén un 50% menos en tu primera sesión en línea.”

Psicólogo explica el mensaje a quienes lo malentendieron

Algunas personas malinterpretaron el mensaje del profesional y lo atacaron, pensando que apoyaba al creador de contenido. En respuesta, él ofreció una llamada gratuita de 10 minutos para escuchar sus situaciones y crear un plan terapéutico, como un gesto humorístico. Sin embargo, esta oferta fue tomada en serio, lo que lo llevó a aclarar su intención.

"El comentario fue con un toque de ironía para quienes no entendieron el objetivo de la publicación. Por otra parte, algunos profesionales ofrecen una llamada previa para que sus pacientes le conozcan y crear afinidad, no para brindar algún tipo de ayuda. Obviamente, no puedes realizar nada con 10 minutos. Un saludo." Se puede leer en el comentario del psicólogo en su publicación.

La publicación de Gurrola ha suscitado opiniones divididas, con algunos considerándolo una arriesgada estrategia de marketing, especialmente por las controversias de Adrián Marcelo.

