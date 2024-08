Ernesto Chavana renuncia a Multimedios: “Me veo en la situación de retirarme de mis programas”

Durante la noche del pasado martes, el conductor Ernesto Chavana tuvo un problema con la producción del programa que encabeza ‘Es Show’ por lo que anunció que dejaría la televisora de Multimedios.

Pero hoy, el famoso presentador de Canal 6 publicó un video donde asegura que no pudo llegar a un acuerdo para su permanencia por lo que presentó su renuncia.

Ernesto Chavana busca igualdad laboral

En la publicación, Chavana reveló que la falta de igualdad laboral es el motivo que lo lleva a retirarse, más los insultos y faltas de respeto por parte del personal del programa ‘Es Show’.

“Estoy en condiciones de informarles a todos mis amigos seguidores que me han acompañado por más de 35 años lo siguiente: Ante la falta de garantías y de la falta de igualdad laboral, además de la insostenible relación con la producción, me veo en la situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona, que es la conducción de programas de entretenimiento. Los insultos de anoche, además de la falta de respeto hacia mi persona por parte de un elenco protegido por el equipo de producción me impide continuar con mi relación laboral”, dijo.

Ernesto Chavana se va a redes sociales

Por último, el showman de la televisión de Monterrey agradeció el apoyo de toda su gente a lo largo de su carrera en la televisión, pero expuso que ahora seguirá su profesión y dando noticias por medio de las redes sociales.

“Agradezco a todos sus atenciones y sus muestras de cariño hacia mi persona seguiré contacto con ustedes a través de mis redes sociales y los mantendré informados y si llegara el tiempo de abrirme a otra posibilidad de trabajo en algún otro medio”, finalizó.

