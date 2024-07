Quevedo reaparece con cambio físico después de estar ausente en redes

El cantante Quevedo regresó a los escenarios en Valencia después de un descanso y sorprendió a todos con su notable transformación física. Su éxito se debe al lanzamiento de su tema con Bizarrap, pero anunció su retiro temporal hace algunos meses.

Después de tres años de éxito continuo, el intérprete decidió alejarse de la música y lo anunció en sus redes sociales. "Realmente, desde que salió Cayó la noche, no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar."

Quevedo impresiona con su fisíco

El cantante Quevedo ha regresado a los escenarios después de seis meses y ha sorprendido a todos con su increíble cambio físico. En el festival Big Sound en Valencia, apareció con una chaqueta, gorra, pasamontañas y cadenas. Después de cantar su nuevo single, se quedó en camiseta de tirantes, mostrando su nueva apariencia más delgada. Su transformación ha generado comentarios en las redes sociales.

¿Quién es Quevedo?

Quevedo, nombre artístico de Pedro Luis Domínguez Quevedo, es un cantante y compositor español de música urbana. Nacido en Madrid el 7 de diciembre de 2001, se ha destacado en la escena musical española y latinoamericana por su estilo que combina reguetón, trap y otros géneros urbanos. Alcanzó gran popularidad a partir de 2021, especialmente con su colaboración con el productor argentino Bizarrap en la canción "Quédate". Quevedo es conocido por sus letras pegajosas y se ha consolidado como una de las promesas jóvenes más importantes de la música urbana en el mundo hispanohablante.

