Amon Amarth en México: Esto cuestan los boletos para ver su concierto vikingo

Estar en un concierto de Amon Amarth es un viaje épico al pasado, donde los vikingos se enfrentaban entre ellos y combatían dioses y dragones, todo eso musicalizado con el poder del death metal.

Luego de su presentación en el último Hell and Heaven, la banda sueca regresa a la tierra de los dioses aztecas para confrontar la cultura de dos pueblos para hacer brincar y gritar a sus fanáticos.

Amon Amarth regresa a México

Para esta vuelta donde nos darán cuenta de la mitología vikinga, Amon Amarth estará en la Arena Ciudad de México para el próximo 6 de noviembre de 2024.

Así que ve afilando tu hacha y llena ese cuerno de hidromiel mientras suenan los himnos como 'The Pursuit Of Vikings', 'Put Your Back Into The Oar', 'Raise Your Horns', 'Guardians Of Asgaard' y, por supuesto, 'Twilight Of The Thunder God'.

La preventa ya inició este martes 2 de julio por Superboletos y estos son los costos sin cargos:

Cancha VIP: 2 mil pesos

Amarillo: 2 mil 300 pesos

Verde + SP: 2 mil 100 pesos

Cancha Rojo: Mil 400 pesos

Celeste: Mil 300 pesos

Morado: Mil 600 pesos

Aqua: Mil 800 pesos

Rosa: 800 pesos

Café: 900 pesos

Gris: Mil pesos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DE QUÉ ‘MURIÓ’ ANGÉLICA VALE? ESTO ES LO QUE DICE LA ACTRIZ DE SU FALLECIMIENTO