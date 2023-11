Hell and Heaven triunfa en su segundo día de festival

Para el segundo día del Hell and Heaven las cosas mejoraron con respecto ayer, pues ahora todo luce con más organización.

Desde la entrada, ya no se registraron largas filas y las personas están pasando más rápido para una inspección rápida y no entren con artículos prohibidos por los organizadores.





El metal está por todos lados

También, a diferencia del primer día, los escenarios empezaron a sonar según el horario de las bandas.

El público poco a poco está llenando los espacios de diversión, comida y bebida. Y muchos ya se les ve mover la cabeza al ritmo del metal y rock.

No sé quedarán con las ganas de ir la baño

Otro de los problemas a los que se enfrentó la organización del festival fue la falta de sanitarios. Pero esta vez ya se ven más y esparcidos por todo el Foro Pegaso.

Las bandas no paran

Pero como la música debe de seguir, para hoy se espera la presentación estelar de Muse y A Day To Remember. Así como la presentación de las bandas góticas de The 69 Eyes, London After Midnigth, Ministry y por supuesto Lacrimosa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTO TE COSTARÁ VER A GUNS 'N ROSES EN EL ÚLTIMO DÍA DEL HELL AND HEAVEN?