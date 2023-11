Desangelado inicio del Hell and Heaven 2023

El primer día del Hell and Heaven 2023 empezó con muchos contratiempos: desde un caos para entrar al Foro Pegaso hasta las cancelaciones de última hora de las bandas.

Las puertas del evento se abrieron dos horas después de lo programado, lo que causó que los asistentes hicieran largas filas y su molestia se hizo presente al no poder ingresar a tiempo. Entre los problemas de la organización, se sumó la falta sanitarios para las 50 mil personas que asistieron el viernes. Incluso en el área VIP solo había dos baños.

También las amenidades programadas como las peleas, los combates vikingos y el área de magia brillaron por su ausencia.

Pero no todo fue malo en el Hell and Heaven 2023

A pesar de que varias bandas como Coal Chambear, Espécimen y el Ill Niño cancelaron a horas de sus presentaciones, el público corría de un escenario a otro con tal de pasarla bien y escuchar el mayor número de grupos.

Para los asistentes el ánimo nunca cayó, pues los acordes de guitarra, bajo y batería hacían que la gente moviera la cabeza con fuerza de arriba a abajo. Además, el slam o mosh pit se hizo presente con los representantes del punk y metal como The Casualties, Suicidal Tendencies, Sick of it Allá e In flames.

Pero sin duda, Helloween, Amon Amarth y Slipknot salvaron la noche. El primero con sus grandes clásicos que ha recorrido varias generaciones de rockeros hicieron un momento lleno de nostalgia y mágico. La banda sueca salio al quite con su presentación vikinga y sus grandes dioses que acompañaron a los músicos. Y por último, Slipknot prendió el escenario principal en medio de lanzallamas y una escenografía de dos pisos.

Para el segundo día no se sabe qué esperar, porque las bandas aún siguen cancelando sus presentaciones.

