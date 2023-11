Maratónico cierre de Guns N' Roses en el Hell and Heaven

La presentación de Guns N' Roses estaba previstas para las 8:55 de la noche, pero fue hasta una hora después que la banda salió al escenario.

Para el cierre del Hell and Heaven, Axel Rose, Slash y compañía armaron un set de casi cuatro horas. Dónde en los primeros 30 minutos se dieron gusto interpretado lo que quisieron y con calma, pues prisa no había.

Pero después de ese tiempo, el primero clásico que presentaron fue 'Welcome To The Jungle', lo que prendió enseguida a todos cuando el guitarrista anunciaba los primeros acordes.

Casa llena con Guns 'N Roses

A pesar de lo caótico que fue el primer día del festival de metal, rock, ska y gótico, para este domingo el Foro Pegaso lució tranquilo y totalmente lleno en la presentación de los estadounidenses.

Guns, sin duda, era la banda esperada dentro del tercer día de actividades. Pues el fanatismo se hizo presente con las personas que portan alguna playera, gorra o chamarra con el nombre de la agrupación. Incluso hubo quienes tenía tatuado el nombre o símbolo de ellos.

Durante las doce horas de rock, se vio que eran más los fanáticos del grupo, ya que era no imposible darse cuenta.

El show continuaba

Para esta presentación en especial, los músicos se tomaron el tiempo de hacer un repaso por sus rolas pocas tocadas en conciertos, así que los solos de guitarra de Slash estaba presente a cada rato.

El juego con el piano, convertían las canciones de rock en piezas románticas, las cuales eran aprovechadas por las parejas para abrazarse y, de paso, quitarse un poco el frío que pega dentro del Foro Pegaso

Un clásico más

A penas pasó una hora de concierto y el segundo sencillo sonaba en todo el Hell and Heaven: era tiempo de 'You could be mine' para que cada integrante de la banda se luciera con sus partes musicales. Lo que hacía del tema una versión extendida.

Cómo ya lo habíamos mencionado, el tiempo era lo de menos, así que Guns N' Roses continuó con más canciones poco conocidas para muchos.

Pero las sorpresas no paraban, ya que aprovecharon para presentar su nueva canción 'The General', una baladita más de su repertorio que no sorprendía mucho ante los presentes, pero que a la vez agradecían que hubiera un tema inédito después de mucho tiempo.

Guardaron lo mejor al final

Pasadas dos horas de show dentro del Hell and Heaven, ya habían sonado 'Live and let die', 'Knokin on Heavens Door', 'Civil War' y 'Sweet Child of Mine' para beneplácito de todos y para volver a los 2000 con estás rolas famosas.

Pero la última hora fue lo mejor para corear 'November Rain', 'Patiense', 'Nightrain' y para cerrar el evento y su North America Summer Fall Tour 2023 sonaron 'Dont Cry', 'Coma', 'Nightrain' y 'Paradise City'.

Al final, Axel dio las gracias por el recibimiento y la excelente actitud del público mexicano.

