Lacrimosa, London After Midnight y The 69 Eyes, llenan de oscuridad el Hell and Heaven

En el segundo día del Hell and Heaven hubo un escenario que brilló por su oscuridad, así es… ¡Por su oscuridad! Por muy contradictorio que esto suene. En el 'Modelo Stage' se presentaron varios grupos góticos que hicieron que la bandita 'darketa' bailará y cantará hasta altas horas de la noche.

Bandas representativas del género

Aun con los rayos de sol, las agrupaciones mexicanas de 'dark' empezaron a calentar el escenario. Pero fue hasta las casi 5 de la tarde que el primer exponen extranjero salía a escena: The 69 Eyes.

Los filandeses empezaron a llenar el espacio que les dieron y su vocalista, Jyrki 69, supo llevar el show a un éxtasis dónde todos los presentes no paraban de brincar los acordes de su rock-gótico. También uno de los más esperados fue London After Midnight, quien bajo la batuta de Sean Brennan soltaron los sonidos dark-wave.

Su presentación recibió la noche lo que hizo más especial el show. Con respecto a su repertorio, sonaron canciones de su primer disco 'Selected Scenes from the End of the World' hecho en 1992, hasta los éxitos que hicieron en una década.

Para finalizar, Lacrimosa, una de las bandas favoritas de los mexicanos, hechizó con sus melodías oscuras y vampirescas. Tilo Wolff y Anne Nurmi agradecieron el recibimiento de los mexas y hasta la última canción interactuaron con el público gótico.

Hagamos una pausa y hablemos de Ministry

Dentro del escenario 'Modelo Stage', hubo otra legendaria banda que se presentó, aunque su sonido no es gótico, Ministry armó el mosh pit desde su primera rola. Su sonido complicado de definir por su mezcla de metal e industrial, te llevan a un trance por sus repetitivos acordes y sampleos.

Desde la década de los 80, los estadounidenses marcaron tendencia por saber fusionar dos géneros que hacen brincar a sus fans. Para su show en México, Al Jourgensen supo sacar lo mejor de su repertorio que hasta el público se quedó con ganas de más baile en círculos.

