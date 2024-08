Regreso a clases estuvo lleno de padres infractores ¡Te contamos por qué!

Este regreso a clases estuvo marcado por multas a los padres de familia, pues con tal de ver a sus hijos entrar a la escuela se les olvidó, en algunos casos, respetar el reglamento de tránsito.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) informó que en el primer día de se levantaron más de mil infracciones, muchos de los casos porque el parquímetro se les venció.

Parquímetros afectaron a padres de familia

Durante el dispositivo ‘Regreso a Clases’, la Subsecretaría de Control de Tránsito se encargó de agilizar la movilidad en las zonas escolares de las 16 alcaldías de la CDMX.

“Levantaron 308 infracciones por el no pago de parquímetro o tiempo vencido local y 242 por la no cobertura de estacionamiento en parquímetros”, detalló la SSC.

Padres de familia cometen infracciones

Las autoridades publicaron que también se registraron 147 infracciones a motociclistas por no usar casco protector; 115 a conductores por estacionarse en lugar prohibido; 78 correspondieron a automovilistas que se estacionaron fuera del cajón del parquímetro, 68 por tiempo excedido por pago de parquímetro, 65 por estacionarse en el carril de ciclovía, 56 por no portar la licencia de conducir, 50 por estacionarse sobre la banqueta, 43 por no contar con placas de circulación y 341 por otras faltas.

“Cabe señalar que en el dispositivo ‘Regreso a Clases’ participan 13 mil 814 uniformados de sectores, agrupamientos, la Unidad de Seguridad Escolar (USE), Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial y Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes laboran con el objetivo de resguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, personal docente y padres de familia, así como agilizar la movilidad en las zonas escolares de las 16 alcaldías de la capital”, finalizaron.





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MONTSERRAT OLIVER REVELA CRISIS MATRIMONIAL CON YAYA KOSIKOVA ¿SE SEPARÓ?