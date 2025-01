René Franco revela crisis económica tras el fracaso de su programa ‘La Taquilla’

René Franco , quien hasta hace unas semanas fue tendencia y protagonizó varios polémicas por sus opiniones en favor del youtuber Adrián Marcelo durante su participación en La Casa de los Famosos, reveló haber sufrido una crisis emocional por las críticas en su contra, al igual que mantiene problemas económicos por lo poco redituable que fue hacer su programa ‘La Taquilla’, en YouTube.

René Franco transmitía su programa por YouTube tras salir de Radio Fórmula/IG: @renefrancomx |



"Quiero separar mi negocio de mi persona, he agostado todo mi dinero manteniendo un proyecto que se llama 'La Taquilla', me pasó cuando estuve en una cadena de radio; durante más de un año yo le pagué a todos pero no a mí.



“ Siempre me he sostenido así cuando hay crisis y ésta vez he decidido que no, haré una nueva corrida financiera y veré si 'La Taquilla' es un negocio por sí mismo, porque los números y la monetización no da [...] Necesito rehacer, reordenar y dejar de gastar. Hay la posibilidad de llevármelo a otro espacio”, declaró Franco durante un encuentro con los medios de comunicación.

Franco se dedicó a defender a Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos/IG: @renefrancomx|



Por otra parte, sobre las polémicas que sostuvo con Fernanda Ostos, a quien corrió al aire de su programa ‘La Taquilla’, así como con la productora del programa ‘Hoy’, Andrea Rodríguez, con quien tuvo diferencias por sus opiniones de La Casa de los Famosos, René Franco aceptó haberse equivocado.



“ A Fernanda el mandé un mensaje de WhatsApp deseándole lo mejor y ofreciéndole mis disculpas, me contestó amablemente. A Andrea Rodríguez le mandé un mensaje por Instagram diciéndole que el año pasado nos agarró la calamidad y yo mismo no fue lo que nos pasó.

ARREPENTIDO, DEPRIMIDO Y SIN DINERO: El periodista RENÉ FRANCO ofreció disculpas a ANDREA RODRÍGUEZ, productora del #ProgramaHoy y a FERNANDA OSTOS, a quien corrió en vivo de “La Taquilla”.



Está preparando un monólogo que tiene el título de: “¿GAY Ó MACHISTA? Pónganse de… pic.twitter.com/V5KdYmwxGQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 8, 2025



“ Reconozco haber estado fuera de tono, por eso mismo también me hice un lado ahora. Eso me llevó a una crisis, también emocional. Toda esta tormenta me sirvió mucho”, agregó el periodista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Yurem propone matrimonio en el escenario y lo ‘batearon’