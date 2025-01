Yurem propone matrimonio en el escenario y lo ‘batearon’

En redes sociales se ha vuelto tendencia un video en donde se ve al cantante y actor Yurem proponer matrimonio en el escenario a Taide Rodríguez, mejor conocida como Tay Rodzel, quien simplemente tomó el anillo y comenzó a reírse, sin darle una respuesta.

De lo nervioso a Yurem se le cayó el anillo/X: @planoags|



Fue la propia Taide Rodríguez quien compartió en TikTok un video grabado durante una presentación del tour ‘2000 x siempre’, en el que se ve cuando su compañero en ‘La nueva banda’ saca un anillo, se arrodilla y aunque por los nervios Yurem lo tira, finalmente le entrega la sortija a la cantante en símbolo de una propuesta para casarse.



“ Yurem me propone matrimonio en el show. Yo no podía cantar de la risa, me puse nerviosa. No me lo esperaba. No saben lo difícil que es controlar un ataque de risa mientras cantas”, escribió la cantante en su publicación.

En redes usuarios mostraron su apoyo a Yurem/IG: @yuremrojas |@tayderodzel



El video provocó muchas reacciones entre los internautas, la mayoría lamentando el bochornoso momento que protagonizó Yurem.



“ Si no lo quieres para esposo, no le hagas perder el tiempo y ya déjalo”; “Díganme que es broma, si fuera real pobre Yurem lo mega bateo”; “Así o más ignorado”; “Yurem hay miles y créeme mejores”; “Creo que no lo quiere”; “Ojalá sea broma, Yurem huye de ahí”; “No le hagas eso a Yurem”; “Yurem estuvo enamorado de ella cuando aún no se formaba la banda”, son algunos comentarios que se leen.



Hasta el momento ni Yurem, así como tampoco Taide Rodríguez han aclarado si la propuesta de matrimonio fue real, incluso también se desconoce si ellos son amigos o mantienen una relación amorosa, la cual de existir no era de conocimiento público.

Los artistas no han confirmado si la propuesta fue real/IG: @tay.rodzel |

