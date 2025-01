Reportero Carlos Jiménez exhibe a Fiscalía por ordenar detenerlo: “Piden que me arresten para callarme”

El famoso reportero de nota roja Carlos Jiménez , conocido también como “C4 Jiménez”, exhibió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) que pretende arrestarlo por al menos 36 horas, como parte de una demanda que enfrenta interpuesta por una funcionaria de la misma FGJ-CDMX.



Mediante sus redes sociales el también conductor del programa ‘C4 en Alerta’ de Multimedios compartió un mensaje junto a dos capturas de pantalla de la resolución donde se ordena "un arresto de 36 horas" en contra del "agresor", además de la carpeta judicial donde se pide reforzar las medidas de protección en contra de la funcionaria de la Fiscalía.

“ Pide la @FiscaliaCDMX que me arresten… para callarme”, se lee al inicio del mensaje en X de Carlos Jiménez, que busca alertar sobre la censura de la que está siendo víctima.

“ Con el argumento de que estoy provocando agravio contra una servidora pública, por revelar que me denunció, la Fiscalía pidió a un juez del @PJCDMX (Poder Judicial de la Ciudad de México) que ordene encerrarme 36 horas. Según ellos, pongo en riesgo a esa servidora”, concluye el tuit.

