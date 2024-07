Revelan causas de la muerte de Paola Andrea; salen dos nombres más de sus presuntos asesinos

El nuevo caso que está cimbrando a todo México, es el de Paola Andrea Bañuelos, quien fue encontrada sin vida luego de tomar un taxi de aplicación para irse a su casa luego de salir de un antro en Mexicali, Baja California.

La estudiante de psicología desapareció desde el pasado domingo pero fue el jueves que la encontraron en el ejido Islas Agrarias B, en un terrero abandonado.

Semefo entrega estudios

Luego del levantamiento del cuerpo, la joven, de 23 años, fue llevada al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y el reporte indica que sufrió asfixia por estrangulamiento.

En tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California sigue con las investigaciones para dar con el o los responsables.

Salen dos nombres más

El principal sospechoso de la muerte de Paola Andrea, Sergio Daniel 'N', se entregó a las autoridades por las amenazas que ha sufrido su familia luego de que se diera a conocer que él fue la última personas en ver a la estudiante cuando abordó su auto que trabaja de DiDi.

Algunos medios dieron a conocer, que antes de acudir a entregarse, el presunto responsable realizó un par de publicaciones en sus redes sociales donde nombra a los supuestos asesinos.

“Quiero que detengan primero esas 2 personas por que si me entregó yo, primero me van a matar para que no diga nada. Yo doy cara, se los juro, pero primero investiguen bien Líriko Wan y Jacob Silva”, declaró.

El nombre que más resaltó fue el de Líriko Wan, un rapero de la zona y quien ya habló por medio de sus redes sociales diciendo que él no tiene nada que ver y espera un disculpa de quien lo ha inculpado.

“¡Espero sus disculpas! Es una lástima lo de la muchacha, pero se tienen que informar antes de abrir la boca. Todos esos que me juzgaron guiándose en mi apariencia, mis tatuajes… Quizás yo me veo mal, pero ustedes están podridos”, aseveró.

