Danna Paola alza la mano para ‘Aventurera’… ¡Pero luego!

Ahora que se dice que Irina Baeva se va de la obra ‘Aventurera’, supuestamente porque no da el ancho en el baile y el canto, se han manejado varios nombres como María León, Mariana Seoane y Ninel Conde.

El último que ha salido es el de Danna Paola, quien no descarta sumarse a la obra de teatro pues cuenta con la experiencia necesaria, pero para eso, dijo, tendría que trabajar mucho para convertirse en ‘Elena Tejero’.

“Me tendría que preparar muchísimo, creo que siempre, para todos los proyectos, uno tiene que preparase un montón. Como artista, cada personaje merece su preparación, etcétera, pero pues no sé, ¿qué te puedo decir?, no ahora, tal vez en algunos años, es un personaje súper icónico, no lo sé”, declaró.

Danna Paola defiende su físico

Ahora que estuvo en la presentación de los MTV Miaw, la cantante de ‘Sodio’ volvió a salir en defensa de las críticas al cuerpo de las mujeres y más ahora que la empezaron a criticar porque no se ha hecho 'arreglitos'.

“Yo he crecido, ustedes me han visto crecer bajo la opinión pública toda la vida y creo que tenemos que parar de opinar sobre el físico de las personas, sobre todo porque no sabes qué inseguridad les puedes generar y por eso hacen miles de cambios para ser aceptados”, agregó.

La también actriz habló sobre sus declaraciones que para ser feliz en la vida habría que tener buen sexo: "Yo hablo desde mi experiencia. Yo nunca he querido ofender a nadie, al final creo que hay que hablar siempre desde lo que uno vive y, obviamente, hay muchas cosas que dan felicidad en la vida, es un poco hablar de eso y de muchas otras cosas que hacen felices a las personas”.

