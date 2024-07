VIDEO: Danna Paola asegura que la gente es infeliz por falta de ‘deliciosos’ ¿Será verdad?

Danna Paola vuelve a ser el centro de atención por sus comentarios, ahora no por decir que prefiere a otro país antes que a México, sino por tener la teoría de que la gente que no hace el amor no puede ser feliz.

En entrevista para el canal de YouTube, Podium Podcast, la cantante se dijo convencida que el sexo se ve a distancia ya que la gente lo puede reflejar en su rostro.

“La gente infeliz es porque no tienen sexo… Convencida, el mal sexo se ve a distancia. Cuando tiene una buena vida sexual uno vive feliz", declaró.

Danna Paola se conoce perfectamente

La intérprete de ‘Sodio’ dijo que el sexo no solamente es estar con una pareja, primero uno debe de conocerse bien porque el tema es muy importante.

"La sexualidad al final no tiene nada que ver con un chico. Es consigo misma... La sexualidad es justo 'embrace your femininty', ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja… No hablar de sexo es hacernos parte del problema y creo que es muy importante, es importantísimo”, expresó.

Al final, las reacciones para Danna no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores le dieron la razón, pero también hubo quien se burlo al decirle que ahora era sexóloga.

