Estos son los vehículos que no circulan el martes 9 de enero 2024

Evita infracciones y revisa el Programa Hoy no Circula, ya que de acuerdo a lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), todos los días hay vehículos que no pueden circular con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué vehículos no circulan este martes 9 de enero 2024?

No podrán circular los vehículos que tengan engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como todos los automotores que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Y el horario de la aplicación del programa en CDMX y Edomex, es de 05:00am a 22:00.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

En el link, con sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

