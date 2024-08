Ricardo O’Farrill critica a fans de “La Casa de los Famosos México”: ¿Qué dijo?

Ricardo O'Farrill criticó en un video en redes sociales a los fanáticos de "La Casa de los Famosos México" y también se lanzó contra Araceli Ordaz "Gomita", quien ha recibido comentarios negativos por su comportamiento con otros participantes del reality show.

Ricardo O'Farrill publicó algunos comentarios en su cuenta de X sobre "La Casa de los Famosos México" que no cayeron bien entre algunos fans. En respuesta, subió un video en el que se burla de ellos y los reta a contestarle, tocando incluso temas delicados como su salud mental y adicciones.

"Que fácil es hacerlos enojar, mis pen.... Nada más me tengo que meter con su reality show-adicción del momento y funden. Ustedes se pueden meter con mis adiciones, pero como están superadas ni cuando consumía me hubiera puesto como ustedes se ponen para defender un perro reality show", dijo O´Farril.

"Antes podíamos colgarnos en la falta de inteligencia de la gente al consumir este tipo de programas porque se encontraban en la televisión abierta, pero no, ustedes son extra pend**** porque pagan una plataforma de mie*** (...) Ya me di cuenta, para venir a patear el panal en Twitter es muy fácil, nada más te metes con las lacadas que le gustan al pueblo. Te estoy haciendo saber que eres un gato de mie***, no por consumir estas cosas, consumes estas cosas porque eres un gato de mie***".

Somos más que eso, mi México pic.twitter.com/Sq6BLFAMZk — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) August 3, 2024

Ricardo O'Farrill crítica a Gomita

Ricardo O’Farrill criticó a Gomita, una de las participantes más polémicas del reality show, debido a sus declaraciones y el trato hacia sus compañeros. Como resultado, el público ha pedido su eliminación del programa.

“¿Ya se vieron? Están hablando de una persona que se hace llamar Gomita, miren quién se los dice, miren quién los está juzgando, el loquito, el del brote... Cualquier otra cosa que no sea ponerme atención y mi dignidad… ver el problema está bien, es divertido caer, pero el odio, que se tomen el tiempo de abrir twitter. A mí me pones enfrente a Gomita, que seguro es una naca, y no te puedo distinguir yo cuál es Gomita, porque estoy ocupado haciendo cualquier otra cosa”,

