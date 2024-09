Ricardo Peralta es humillado en Cuéntamelo Ya!: Le muestran videos comiendose los mocos

El creador de contenido y ganador del reality MasterChef: Celebrity, Ricardo Peralta, fue el eliminado del domingo en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México tras subir a la silla giratoria junto con Briggitte Bozzo.

El público decidió eliminar a Ricardo por ser uno de los participantes más polémicos en la casa, pues fue protagonista de la mayoría de los problemas y peleas que se vieron en estas últimas semanas.

La participación del influencer ha dejado cientos de memes y videos burlándose de él, pues ha hecho declaraciones y ha tenido momentos que se han hecho virales.

Le pusieron a Ricardo en cuéntamelo ya sus videos comiéndose los mocos

Le muestran videos de él comiéndose los mocos

Uno de los temas sobre el participante que más ha causado polémica es que se le vió más de tres veces comerse los mocos.

Este fue uno de los videos que le fue mostrado al ex participante quien se mostró nervioso y avergonzado por la recopilación y si bien no aceptó totalmente que se come los mocos, declaró que no iba a decir porque tiene ese hábito ya que podría sonar asqueroso para las personas que estuvieran viendo a lo que las conductoras rápidamente estuvieron de acuerdo con él.

a Ricardo le pusieron hasta los videos de las reacciones del público

Después le mostraron videos de la polémica del colchón, en donde el influencer mencionó que es algo que se arrepiente y le da pena y aceptó que a Briggitte Bozzo si le hacían bullying y pidió perdón por no aceptarlo y reconocerlo cuando Arath de la Torre lo confronta.

Uno de los últimos videos que le pusieron a Peralta fue su polémico posicionamiento con Arath de la Torre, en donde también le mostraron videos en donde se ve al público aplaudiendo y apoyando a Arath.

Finalmente el influencer pidió perdón y reconoció que es humano y va a reflexionar sobre sus acciones.

Le pusieron a Ricardo todo lo que hablaba y decía de Briggitte y quedó tieso no encontraba en donde meter la cara

