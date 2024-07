Sacerdote lleva muñeco 'poseído' a sus misas en Saltillo

Un sacerdote de Saltillo, Coahuila, ha causado controversia al llevar a sus misas a un muñeco de ventrílocuo que le da un toque terrorífico a las ceremonias. El sacerdote, Víctor Hugo Rea, decidió utilizar una réplica del muñeco Willie Puppet, que aparece en un episodio de la serie "La Dimensión Desconocida".

Los fieles comenzaron a cuestionar la presencia de una marioneta que el padre Víctor Hugo tenía durante las misas. Los padres de los niños lograron identificar la figura de trapo y le informaron al sacerdote sobre los detalles oscuros que escondía. El religioso se sorprendió y afirmó que desconocía la historia del muñeco, alegando que simplemente lo había visto en MercadoLibre.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, anunció que el sacerdote Víctor Hugo Rea no llevará más al muñeco a sus ceremonias religiosas, tras ser destituido de otra parroquia por promocionar refugios para migrantes.

Episodio The Twilight Zone

El episodio "The Dummy" de "The Twilight Zone" sigue a Jerry Etherson, un ventrílocuo que cree que su muñeco, Willie, está vivo y tratando de controlarlo. Jerry lucha con su paranoia y temor hacia Willie, lo que afecta su carrera y salud mental. Intenta deshacerse de Willie, pero el muñeco tiene un poder inexplicable sobre él. En el clímax, Jerry descubre que Willie ha tomado control completo y ahora él es el muñeco. El episodio explora temas de control, locura y pérdida de identidad. "The Dummy" es considerado uno de los episodios más aterradores y psicológicamente complejos de la serie, y ha influido en otras historias de muñecos poseídos en el cine y la televisión.

