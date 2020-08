Samuel García: El Senador de Nuevo León, acusado de machista por comentario a su esposa

El Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García fue duramente criticado en redes sociales por reprobar a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, al "enseñara la pierna" durante una transmisión en vivo.

“¡Sube la cámara! ¡Estas enseñando mucha pierna, chinelas”, dijo García mientras ambos comían por videollamada. “¿Qué pierna? ¡Si nada más es mi rodilla!”, respondió Mariana para rematar pidiendo una disculpa.

De inmediato, el video de la conversación se viralizó y el Senador de Nuevo León fue tachado de machista, misógino y otros calificativos.

El sentido de “propiedad”, el regaño y el tono mandón que el senador Samuel García ejerce sobre su esposa, por mostrar una pierna, es claro ejemplo de la violencia machista que prevalece en todos los niveles sociales en México. Controlar, ordenar y regañar también es violencia. pic.twitter.com/W3PKJxLA41 — Natalia González Villarreal (@natalia_glez) August 10, 2020

La pareja ya había dado de que hablar en días pasado al Mariana confirmar su positivo por coronavirus tras haber ido a entregar despensas a una zona marginada de Nuevo León, la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe.

“Les tengo una mala noticia, me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus, he estado aislada estos días porque aunque me dio la gripa el fin de semana (pasado) empecé con los síntomas hace dos días, de perder y el gusto y el olfato”, dijo Rodríguez a través su cuenta de Instagram.

