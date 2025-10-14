Signos de la semana: esto te espera según las energías del zodiaco

Las energías del zodiaco se mueven con intensidad esta semana y cada signo deberá mantener el equilibrio para aprovechar lo que el universo tiene preparado. De acuerdo con Bruja de Noche, las runas revelan momentos de crecimiento, decisiones importantes y oportunidades que no deben dejarse pasar.

La runa de la semana para los signos de fuego y empezamos contigo, Aries, que te espera para esta semana que comienza. Algis, semana en donde tu salud está perfecta, si te sentías mal, si había molestias, esta semana, por supuesto, te sientes maravilloso y todo queda atrás, por fin queda atrás. ¿Qué te espera a ti, Leo? Jágalas, cuidado con el desastre que puedas causar, Leo, cuidado con tirar planes que ya tengas hechos por berrinches o por malos entendidos.

¿Y qué te espera a ti, Sagitario? Quenaz, caminos abiertos, Sagitario, pero sobre todo ocúpate del hogar, momento de estar ocupándote del hogar y no de lo que está afuera de tu hogar, te necesitas, Sagitario.

La runa de la semana para los signos de agua y empezamos contigo, Cáncer, que te espera para esta semana que comienza. Gifu, una semana de grandes mancuernas de asociaciones, una semana en donde el amor está en el aire, así que no desperdicies ninguna oportunidad amorosa.

¿Y qué te espera a ti, Escorpión? Ingus, mancuernas, equipo, pero sobre todo mucha, mucha suerte en juegos de azar. ¿Y qué te espera a ti, Piscis? Perto, momento de reajustes, de rehacer cosas, de reajustar cosas, momento de tener cuidado con tus secretos porque pueden salir a la luz.

La runa de la semana para los signos de aire y empezamos contigo, Géminis, que te espera para esta semana que comienza. Isa, cuidado con los pasos a dar esta semana, Géminis, antes de dar cualquier paso o decir cualquier cosa, piensa las cosas dos veces.

¿Qué te espera a ti, Libra? Gifu, uniones, asociaciones, el amor está en el aire, pero también el sacrificio hecho en días o semanas pasadas tendrá frutos estos días. ¿Y qué te espera a ti, Acuario? Fiu, deseos cumplidos, todo lo que tengas que desear para más adelante y antes de que termine el año, pídelo en estos días porque se te cumplirá. Cosas que tengan que ver con el dinero, muy, muy a tu favor, Acuario.

La runa de la semana para los signos de tierra y empezamos contigo, Tauro, que te espera para esta semana que comienza. Tir, fuerza y valentía, es momento de quitar los miedos, de dejarlos a un lado y enfrentar cualquier situación en cualquier ámbito.

¿Y qué te espera a ti, Virgo? Fiu, dinero que llega, dinero que fácilmente llega a tus manos. Si necesitas un crédito, pídelo; si necesitas aumento de sueldo, pídelo, porque todo se te concederá. ¿Y qué te espera a ti, Capricornio? Eguas, el camino despejado, la meta está allí enfrente de ti, camina que pronto llegarás, pero los obstáculos que encuentres serán fáciles de librar, así que no te rindas, no te rindas estos días, Capricornio.