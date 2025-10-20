Signos de la semana: esto te espera según las energías del zodiaco

Las energías del zodiaco se mueven con intensidad esta semana y cada signo deberá mantener el equilibrio para aprovechar lo que el universo tiene preparado. De acuerdo con Bruja de Noche, las runas revelan momentos de crecimiento, decisiones importantes y oportunidades que no deben dejarse pasar.

Empezamos contigo, Cáncer, ¿qué te espera para esta semana que comienza? Ansus, una semana de mucha creatividad y comunicación. Pon atención en cómo dices las cosas para que no hieras susceptibilidades.

Las energías del zodiaco se mueven con intensidad esta semana. / Pixabay



¿Y qué te espera a ti, Escorpión? Otila, Escorpión, momento de estar en familia, de remediar cosas, pleitos o malos entendidos con tus seres queridos. Aún estás a tiempo, no hagas que esto se haga más grande.

¿Y qué te espera a ti, Piscis? Isa, no corras, Piscis. Es momento de hacer una pausa, de reflexionar muy bien los pasos a dar, porque las decisiones y planes de estos días repercutirán fuertemente en el futuro, tanto cercano como lejano.

La runa de la semana para los signos de aire

Empezamos contigo, Géminis, ¿qué te espera para esta semana que comienza? Turisas, oportunidades nuevas se abren ante ti. Muchas puertas que habías tocado en el pasado finalmente se abrirán y te darán una gran oportunidad.

Acuario? Urus, momentos de dejar ir muchas cosas. / Pixabay

¿Qué te espera a ti, Libra? Algis, semana para estar con amistades, para recobrar vínculos perdidos y buscar personas que hace mucho no ves. Será una semana en la que por fin te sientes protegido en todos los sentidos.

¿Y qué te espera a ti, Acuario? Urus, momentos de dejar ir muchas cosas: situaciones, personas, pensamientos y emociones. Esta semana suelta lo que te lastima, Acuario, y verás que el futuro que te espera al liberar todo eso será grandioso.

La runa de la semana para los signos de fuego

Empezamos contigo, Aries, ¿qué te espera para esta semana que comienza? Sowilo, Aries, vas a brillar muchísimo y dejarás las preocupaciones atrás. Por fin verás la luz en todo lo que te ha estado preocupando en días pasados.

¿Y qué te espera a ti, Leo? Fehu, Leo, por fin llega dinero a tu cuenta. Dinero que ayuda a pagar deudas y te hará sentirte mucho más tranquilo o tranquila.

Leo? Fehu, Leo, por fin llega dinero a tu cuenta./ Pixabay

¿Y qué te espera a ti, Sagitario? Ehwaz, el camino está marcado, Sagitario, y está justo frente a ti. Camina sin miedo; puede que encuentres obstáculos, pero serán pequeños, nada que no puedas superar. Sigue adelante, porque llegarás a la meta en estos días.

La runa de la semana para los signos de tierra

Empezamos contigo, Tauro, ¿qué te espera para esta semana que comienza? Ansus, una semana de gran creatividad. Escucha a tus musas, porque te darán respuestas e inspiración para muchos proyectos que tenías detenidos. También es una semana para reflexionar si el camino que sigues en lo profesional, académico o laboral es el adecuado.

¿Y qué te espera a ti, Virgo? Urus, semana de mucha salud; por fin te sientes vital. Lo que te molestaba en tu cuerpo físico queda atrás, así que aprovecha esta nueva y renovada energía.

¿Y qué te espera a ti, Capricornio? Turisas, puertas que se abren. Sin embargo, cuidado con las dolencias del cuerpo; has estado muy cansado y agotado por el trabajo. Pon atención a tu salud física y aprovecha las nuevas oportunidades que se presenta