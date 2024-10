Sylvester Stallone califica todas las películas de 'Rocky': "Un cero. Fue mala"

La saga "Rocky" es un ícono del cine y el boxeo, reconocida como una de las más exitosas en la historia del cine. Los aficionados han discutido sobre cuál de las seis películas es la mejor. Recientemente, Sylvester Stallone, el protagonista, compartió su opinión sobre cuál considera la mejor y cuál es la menos destacada de la saga.

¿Qué calificación le pone Stallone a sus películas de "Rocky"?

La primera película de la saga de Rocky, que lleva 48 años en el mercado, sigue siendo un clásico emocionante, incluso para su protagonista, Sylvester Stallone. En una reciente entrevista, Stallone evaluó cada película de la saga, generando opiniones diversas sobre su impacto y legado.

La primera de la saga, para Sylvester Stallone, es la mejor. El actor, sin dudarlo, le dio un 10. Mientras que la segunda se llevó un 7.5. "La tercera me gusta y tengo que subir hasta un 9", confesó el intérprete. A la cuarta le dio un 7.5: "Fue la más difícil de todas. Dolph Lundgren era el que golpeaba más fuerte. Tiene mucho montaje...". Aseguró el actor.

Sylvester Stallone considera que la quinta película de la saga es la peor de todas. "Un cero. Fue mala y es una de las razones por la que quise hacer la última, porque no podía terminar haciendo algo tan malo, tan fuera de lugar. Ese fue el motivo para hacerla"

“Rocky” Por este video de Sylvester Stallone calificando sus propias películas de Rocky. pic.twitter.com/8vwi2kWBfj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 12, 2024

Stallone no calificó la sexta ni la última película, pero sí comentó sobre la posibilidad de hacer otra película. "No, ¿qué voy a hacer? No voy a pelear contra la artritis".

¿Quién es Silvestre Stallone?

Sylvester Stallone es un actor, guionista, director y productor estadounidense, conocido por su trabajo en el cine de acción y drama. Nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York. Stallone es más famoso por sus icónicos papeles como Rocky Balboa en la saga de "Rocky" y John Rambo en la serie "Rambo".

¿De qué tratán las películas de "Rocky"?

Las películas de "Rocky" siguen la historia de Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia que lucha por superar sus limitaciones y alcanzar el éxito en el mundo del boxeo. A lo largo de la saga, Rocky enfrenta diversos desafíos tanto en el ring como en su vida personal, incluyendo rivalidades, relaciones y la búsqueda de su identidad. La serie destaca temas de perseverancia, superación personal y el espíritu de lucha.

Orden de las películas de "Rocky"

La serie de películas "Rocky" se compone de varias entregas que siguen la historia del boxeador Rocky Balboa. La orden de las películas es la siguiente:

1. Rocky (1976)

2. Rocky II (1979)

3. Rocky III (1982)

4. Rocky IV (1985)

5. Rocky V (1990)

6. Rocky Balboa (2006)

Además, la franquicia se expandió con la serie "Creed", que incluye:

1. Creed (2015)

2. Creed II (2018)

3. Creed III (2023)

