Tania Ruiz Eichelmann, ex de Enrique Peña Nieto, presenta a su nuevo novio

Tras rumores sobre una posible reconciliación con Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz anunció su nueva relación con el ingeniero industrial Manuel Serrano a un año de finalizar su relación con el ex presidente de México.

Esta noticia que rápidamente se viralizó en redes sociales fue revelada mediante la revista ¡Hola!, en la que se definió a Serrano como un ‘atractivo ingeniero industrial español’.

Al parecer la pareja está disfrutando tiempo juntos en España luego de que la modelo se diera otra oportunidad en el amor.

Tania Ruiz cumple 36 años y celebra junto a su nuevo novio

“¡Hoy mi cumpleaños número 36! Tantas cosas que tengo que agradecer que solo volteo al cielo a decir, Gracias Dios por bendecirme tanto. A veces necesito que el tiempo pase más despacio, porque la felicidad que hoy tengo hace que pase demasiado rápido.”, inició su mensaje.

Al hablar de su actual pareja, Tania Ruiz subrayó: “Pero en mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a MI NOVIO” Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto amor cuando más lo necesitaba”.

Finalmente, la ex de Enrique Peña Nieto destacó: “Entre más te conozco más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba nuestro mundo me salvaba. Sane cuando me deje sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír. ¡¡Nuestro mundo Mi Lugar!! Mi casa en cualquier lugar. ¡¡¡Te Amo infinito!!!”.

Luego de que la modelo anunció su ruptura con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, con quien mantuvo una relación sentimental durante cuatro años, indicó en entrevista para Hola que se quedaría a vivir en España con su hija Carlotta, ya que se encontraba estudiando Diseño de Interiores.

Tania Ruiz es una empresaria y modelo mexicana. Antes de su relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Ruiz era conocida en el ámbito de la moda y la belleza. Sin embargo, su relación con Peña Nieto la llevó a adquirir mayor visibilidad mediática. Ruiz ha mantenido una vida privada discreta y ha estado involucrada en diversos proyectos empresariales.

