La mañana de este jueves cinco de octubre se dio a conocer que la Secretaría de Economía se quedaría sin su titular tras la renuncia de Tatiana Clouthier, quien presidió el cargo desde el año 2021.

Durante la mañanera la ahora exsecretaria de Economía expresó su agradecimiento con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a hacer oficial, mediante una carta, misma que decía lo siguiente.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, aseguró

Tatiana fue coordinadora de campaña en 2018, cuando se logró el ascenso de AMLO al poder, previamente perteneció a las filas del Partido Acción Nacional hasta el año 2005, la rumorología de redes sociales apuntan a que su salida responde a la posible militarización de la Guardia Nacional.

La reacción no se ha hecho esperar, excompañeros de partido de Clouthier y la oposición han vertido sus opiniones en Redes Sociales donde festejan la renuncia y le desean lo mejor en una nueva etapa dentro de la política nacional a la dos veces diputada por el PAN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXANDRA HUNT, CONGRESISTA ESTADOUNIDENSE, 'IMPACTA' EN REDES TRAS UNIRSE A ONLY FANS