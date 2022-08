Taylor Swift: Anunció lanzamiento de su nuevo álbum tras ganar en los MTV Video Music Awards 2022

Taylor Swift se llevó a casa el primer premio en los MTV Video Music Awards 2022 el domingo antes de cerrar el espectáculo con un anuncio sorprendentemente grande: su nuevo álbum.

“Pensé que sería un momento divertido decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre”, dijo Swift después de ganar el video del año por su proyecto “All Too Well: The Short Film” (versión de 10 minutos). que reclamó el mejor video de formato largo. Te contaré más a medianoche.

Swift dijo en las redes sociales que su próximo décimo álbum de estudio se llamaría "Midnights", que, según ella, incluirá "historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida". Su próximo lanzamiento llega después de que lanzara “Folklore” y “Evermore”. Ambos proyectos salieron con cinco meses de diferencia hace dos años. “Folklore” ganó el álbum del año en los Premios Grammy 2021.

La revelación de la estrella del pop se produjo al final de su discurso de aceptación, donde elogió a las otras mujeres en la categoría, que incluían a Doja Cat y Olivia Rodrigo.

“Sé con cada segundo de este momento que no podríamos hacer este cortometraje si no fuera por ustedes, los fanáticos”, dijo. “No sería capaz de volver a grabar mis álbumes si no fuera por ti. Me animaste a hacer eso”.

Habló sobre la creación de su primer cortometraje y agradeció a varios, incluidos los actores Sadie Sink y Dylan O'Brien, que protagonizaron el proyecto.

