Tijuana No!: Así nació la canción ‘Pobre de Ti’

Hablar del grupo Tijuana No!, es remontarnos a la década de los 90, donde el rock en México estaba cobrando una fuerza importante.

Con su fusión de ritmos entre el ska, rock, reggae y punk, la banda hizo que todos voltearan a verla, pues sus melodías y letras eran dignas de prestarles atención.

Ahora en exclusiva para Contra, Álex Zúñiga (batería) nos cuenta cómo ha sido la evolución de los grupos que crecieron junto a ellos, pues muchos ya no nos tan transgresores.

Además, el músico nos contó cómo es que nació ‘Pobre de Ti’, la canción que les dio tanto reconocimiento a nivel internacional, y nos invitaron a su próxima presentación el próximo 7 de diciembre en SalaUrbana en Naucalpan, Edomex, donde tocarán junto a La Castañeda, el tributo a Santa Sabina, The Locos, Inspecter 7, Chino y su gala y Mexican Nutty Stompers.

El siguiente concierto con La Castañeda es como regresar a las presentaciones de antes…

Álex: “Justo, había una diversidad musical, era lo interesante que se unía el público que le gustaba el ska, el gótico, el experimental, el rock, o sea todo. Una diversidad musical, era impresionante. Qué bueno que se da en este homenaje a La Castañeda, unos grandes amigos de los cuales tenemos ya una larga historia en la música. Hace 30 años formamos parte de un subsello de BMG que se llamaba Culebra donde estábamos La Castañeda, La Lupita, Santa Sabina, La Cuca y Tijuana, que fuimos de los últimos que nos firmaron”.

¿Qué tienen preparado para este evento del 7 de diciembre?

Álex: “Vamos a presentar canciones relativamente nuevas que tenemos del tema de Ayotzinapa, que ya tiene 5 años que lo sacamos, un tema para los 43 normalistas, para sus familia. También presentamos un tema que habla acerca de los feminicidios, que se llama ‘Sol y Frontera’ y clásicos. Además, tenemos como sorpresa va a estar Andri y Natasha Sax, los hijos de Sax y Jessy, participando en la sección de metales con Tijuana”.

¿Y ya planean nuevo disco… han pasado muchos años?

Álex: “Fíjate que por circunstancias de que nos separamos tantos años, luego viene la pandemia y muchos de los elementos tienen que dejar la banda… pero la cuestión creativa está ahí, tenemos temas archivados, pero no corremos prisa. Te comento por qué. Hay que sacar algo que en realidad sientas tú que está ahí y que vale la pena escuchar y que vale la pena subir a las plataformas digitales. Ahorita ya tenemos unos cuatro temas que estamos por terminar. Tenemos otro tema con Lengualerta, que se llama ‘Nota Criminal’, donde también participa Aldo de Maldita Vecindad en el bajo. Entonces estamos reestructurando los temas nuevos para que suenen mejor”.

Entonces siguen con la temática social, una característica de Tijuana No!

Álex: Sí, son tres temas sociales. Un tema por Ayotzinapa, un tema que habla acerca de los homicidios de las mujeres desaparecidas de nuestro país, en el mundo, un tema que sigue hablando de la migración, de que ningún ser humano es ilegal, y colaborando con gente desde hace muchos años con Tijuana”.

¿Por qué crees que las bandas han dejado de gritar lo que pasa en nuestro país?

Álex: “Creo que sí tiene que ver que las bandas han perdido esa idea social respecto a sus canciones, esa temática que se escuchaba antes. Creo que el movimiento se ha diversificado, las bandas quieren hacer mucho dinero y ya no están ahí tan presentes para la lucha social. Las bandas buscan tratar de salir adelante y vivir de eso, porque al final del día, el artista quiere vivir de lo que sabe hacer, ¿me entiendes? Yo no puedo criticar a las bandas o a los movimientos de música en la actualidad, donde dicen y presumen de que acá hay, que lo único que presumen son las joyas, la ropa de vestir… Se ha vuelto una moda en lugar de un movimiento, pero, pues creo que ha cambiado mucho todo en cuanto al movimiento de música en el mundo, que no nada más en México, pero hablando de México, sí, se ha perdido ese valor que teníamos todas las bandas, de ser más activistas, de poder unirnos más para ciertas causas sociales, quizá por lo peligroso que está ahora nuestro país, por lo cobarde que es la inseguridad que vivimos, que no se arregla para nada. No sé, pero bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, pero espero que lo que he comentado sirva de algo”.

Hablando de canciones por qué crees que ‘Pobre de Ti’ es de sus temas más importantes

Álex: “Se debe a que viene desde una raíz, de un pensamiento de un grupo de jóvenes que en ese tiempo la música no lo veían como más que como una satisfacción del alma, con fines de armar algo importante en la música. Viene de muchos sentimientos, viene de es una canción sentimental, es una canción que tiene historia, es una canción que tiene raíz, desde los gustos musicales que teníamos desde cuando escuchamos a The Specials, Madness, The Selector, cuando a los 14, 15 años mezclábamos esa música”.

¿Y cómo nace ‘Pobre de Ti’?

Álex: “A los 16, 17 años nos conocimos en la prepa Julieta Venegas y yo, todos éramos diferentes a todos nuestros grandes amigos de la prepa, porque vestíamos con ropa de segunda, nos gustaba la música, era un poco en la onda de la música y juntar todas esas historias y todas ideas y anécdotas de lo que hemos vivido y lo que vivíamos en ese entonces con nuestras cuestiones de amor y sentimientos muy locochones. La canción nace en cinco minutos, Julieta y yo veníamos de comer algo, nos subimos al estudio, me acuerdo que agarré el bajo de Borja, un Charvel, bien metalero, y Julieta agarró los teclados, y empezamos a componer esta canción que salió, surgió en cinco minutos, empecé con la base, luego el ska, luego de ahí se empezó a integrar Julieta, después sacamos las melodías de los metales, y luego de repente Julieta empezó a cantar sutilmente, así salió. Ya después se integró también la Ceci Bastida y fue quien quien hizo esta canción a su manera, porque nunca la grabó Julieta, Ceci la grabó, entonces es como una canción de todos, de todos que se fueron integrando”.

...Y a todo esto, de qué habla la letra

Álex: “Lo interesante de no decir de qué habla la letra, es de que tú mismo te creas tu idea de lo que habla la letra, y por eso los morrillos la entienden. Todos nos hemos dado un golpe, todos nos han dado un golpe por la espalda, todos nos hemos caído en un momento, todos hemos caído a la cárcel sin razón o por la razón de otra persona, por la razón del amor, qué sé yo, pero ya te estoy dando claves de qué trata la rola, y cada quien lo interpreta a su manera, entonces la sencillez de esa canción y de lo que cada quien puede interpretar de qué habla esa canción, creo que es lo que hace esa canción lo que es hoy en día. Qué lástima que una empresa multinacional se esté quedando con los bienes de esta canción, más que nosotros los músicos que la creamos, pero, mientras le alegre los corazones a la gente es lo que importa”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ÚLTIMO MOMENTO! CAPTURAN A CHRISTIAN 'N', EL JOVEN QUE GOLPEÓ A MELANIE EN UNA FIESTA