Toñita revela que su hija sufre problemas de salud mental

En un momento por demás conmovedor, Toñita, exparticipante del reality show La Academia, reveló la difícil situación que atraviesa ya que su hija, de apenas 14 años de edad, sufre problemas de salud mental, por lo que actualmente está hospitalizada.

“Yo siempre les digo que mi hija tiene problemas de ansiedad y depresión. Tiene otros trastornos, son cosas que me llevo muy personalmente porque ya es muy personal, es algo personal, pero lo único que les puedo decir es que ya está internada, pero está ya retomando el camino y mi modo de tranquilidad es ahorita paz”, contó a los medios de comunicación.

Antonia Salazar Zamora, nombre real de la cantante mexicana, comentó que en días recientes visitó a su hija en la clínica donde está internada, y aunque le dio gustó verla, no pudo evitar llorar.

“La acabo de ver y me dio mucho gusto hablar con ella. Sí lloró un poco porque sí está presionada con estos momentos de su vida”, agregó.

Por último, Toñita confesó que su noviazgo con el también cantante Paolo Rubboli se vio afectado precisamente por la situación que atraviesa con su hija Nimbre Sofía.

“Depende mucho de mí, me estoy ocupando de lo importante. No es que mi vida amorosa no sea importante, si mi hija está pasando por un momento difícil, yo tengo que estar para ella y esa es la situación. No es que lo haya dejado de querer”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ SUENA EL CORRIDO DEL ATENTADO CONTRA DONALD TRUMP, QUE COMPUSO UN MEXICANO