Tren Interurbano: Caen dos trabajadores en las obras; muere uno y el otro queda lesionado

La tarde de este 15 de octubre se reportó la caída de dos trabajadores en las obras del Tren Interurbano, dejando como saldo uno muerto y otro lesionado.

Fue alrededor de las 6 de la tarde, en la calle Primera Cerrada Vasco de Quiroga y Cerrada Segunda de Vasco de Quiroga, de la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, que dos trabajadores que aparentemente laboraban como soldadores cayeron desde un andamio de 10 metros que se rompió, de acuerdo a los primeros reportes.

El hombre que perdió la vida tendría alrededor de 35 años de edad, mientras que el lesionado sería de 28 años y fue trasladado al Hospital ABC con severas lesiones en el cráneo.

Sobre lo sucedido, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, expresó sus condolencias a la familia del rabajador fallecido, al tiempo que señalaba la falta de garantías de seguridad que tiene esta obra hecha por el gobierno federal.

“Esto sucedió porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en altura en la norma, los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Negligencia que cobra vidas”, declaró la alcaldesa.

