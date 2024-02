Hermano de Gael García amenaza con quitarse la vida

José Emilio, medio hermano del actor mexicano Gael García, alertó a sus seguidores en redes sociales luego de publicar una serie de mensajes en los que entre otras cosas, decía “¿para qué vivir?”, evidenciando sus problemas de depresión que sufre desde hace algunos años.

El músico ya lleva varios años sumido en una depresión, que se agudizó tras la muerte de su padre, el actor y productor, José Ángel García, en 2021, a eso hay que sumarle sus sueños frustrados de figurar en la música luego de una fuerte lesión que sufrió en una mano.

En 2022, José Emilio estuvo internado en una clínica de rehabilitación por su adicción a las drogas, sin embargo, escapó de ella porque "me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana", explicó en sus redes sociales.

Sin embargo, la situación empeoró, ya que recientemente José Emilio subió unas historias a su cuenta de Instagram en las que expresa sus deseos de quitarse la vida, señalando entre las razones que siempre ha estado a la sombra tanto de su padre como de su medio hermano Gael García, destacado actor mexicano que ha llegado a Hollywood.

¿Qué dijo el hermano de Gael García en redes?

“No te acostumbres a mí, tarde o temprano me voy a suicidar”, se leía en una de las publicaciones del joven, mientras que en otra publicó “Este es el último post que van a ver de mí en la vida, que les vaya bien.

“No quiero causar lástima ni que se sientan mal por mí, simplemente te pido que me comprendan un poco, he tenido una vida difícil viviendo bajo la sombra de Gael García, y la de mi papá, todo esto mientras estoy viendo que me han corrido de mi casa en varias ocasiones y me las he arreglado como pudo”, se lee en otra publicación.

José Emilio extraña a su padre

“Lo único que realmente me interesaba en esta vida era salir adelante y poder cumplir mi sueño de ser músico y productor, pero mis problemas actuales no me ayudan para nada, ni de motivación, ni de ayuda. Te extraño demasiado, papá, quisiera que vieras lo que he logrado, pero desgraciadamente no es nada”.

