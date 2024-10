¡Tunden a Nodal por celebrar el cumpleaños de Ángela Aguilar de la misma manera que lo hizo con Cazzu!

Christian Nodal ha generado controversia en redes sociales al celebrar el cumpleaños de Ángela Aguilar, lo que ha llevado a críticas y comparaciones con una fiesta similar que organizó para su ex pareja, Cazzu.

Tunden a Nodal por festejar a Ángela de la misma manera que Cazzu

Nodal celebró el cumpleaños de su esposa, Ángela, a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen en Instagram en la que ambos aparecen juntos en el escenario del Palenque de Guadalajara, sosteniendo copas y rodeados de rosas rojas. La fotografía fue acompañada de un mensaje especial.

“Feliz 21 vuelta al sol vida mía”. Se lee en la publiación compartida por Nodal.

Para colmo, el evento también tuvo fuegos artificiales que brillaban con el número 21, ¡lo que hizo que la celebración fuera aún más increíble!

El cumpleaños 30 de Cazzu, ex pareja y madre de la hija del intérprete de "Adiós amor", fue celebrado con fuegos artificiales, una terraza decorada con flores rojas y una cena romántica. Este evento generó rumores, ya que el cantante celebró de manera similar el cumpleaños de su actual esposa, Ángela Aguilar. La misma frase que compartió en el cumpleaños de Cazzu ¡Feliz vuelta al sol mi vida!.

Usuarios reaccionan al mensaje compartido de Nodal

Como era de esperarse, miles de usuarios reaccionaron a las imágenes compartidas por el cantante, afirmando que el cantante repitió lo mismo con Ángela. Los comentarios que se pueden leer en la publicación son los siguientes:

“Mi compa al menos cámbiale la frase”, “Esta historia ya se contó”, “Cambió de chica, pero no de frase”, y “Nada original” , “Lo mismo hacia con Belinda”, “Nodal no es nada creativo a todas las a festejado igual”, “Dónde he visto esto antes”, “hizo lo mismo con Cazzu” y “Ya ni por su hija hizo tanto festejo…”.

