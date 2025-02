¡Última hora! Autoridades encuentran el avión desaparecido en Alaska

La Guardia Costera de los Estados Unidos ha anunciado que se han encontrado los restos de un pequeño avión que desapareció en Alaska el día de ayer jueves.

El avión viajaba desde Unalakleet, una pequeña ciudad pesquera. El avión tenía que aterrizar en la región de Nome, donde se registró una temperatura de unos 12 grados centígrados bajo cero.

Después de horas de intensa búsqueda, el avión fue encontrado el día de hoy / Redes Sociales|

La guardia costera reportó que se cree que siete cuerpos están dentro de la aeronave, pero actualmente son inaccesibles debido al estado del avión.

Diez personas estaban a bordo de la nave Cessna Caravan cuando su posición se perdió a unas 12 millas (19 km) de la costa, dijeron las autoridades.

Ruta del vuelo que fue encontrado sin ningún sobreviviente / Redes Sociales|

Hasta el momento no se han publicado detalles de quién estaba a bordo. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Nome dijo que todas las familias de los pasajeros han sido notificadas.

Las difíciles condiciones climáticas han afectado la búsqueda y rescate aéreo, que obstaculizaron la visibilidad en la búsqueda.

Por su parte, el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, dijo que estaba "con el corazón roto" por la desaparición del vuelo.

"Nuestras oraciones están con los pasajeros, el piloto y sus seres queridos durante este momento difícil", dijo.

#UPDATE (2/2) The remaining 7 people are believed to be inside the aircraft but are currently inaccessible due to the condition of the plane. Our heartfelt condolences are with those affected by this tragic incident.

— USCGAlaska (@USCGAlaska) February 8, 2025