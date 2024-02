¡Uñas con la cara de AMLO! Te enseñamos cómo las hicieron y dónde

Andrés Manuel López Obrador sigue apareciendo en toda clase de objetos que la gente consume, y el mercado de la belleza no es la excepción, y prueba de ello es que en Tik Tok se hicieron virales unas uñas decoradas con la cara del Presidente de México.

La cuenta @kcarlakcarlos, que es de una chica experta en la decoración de uñas, compartió un video de cómo plasmó la cara de AMLO en su dedo pulgar. Incluso, en el audio, además de expresarle su amor y admiración al mandatario, relató cómo decidió llevar al presidente en sus manos.

“Aquí lo amamos y somos sus fans, todos los días vemos sus mañaneras. Mi papá cumple años y como es muy fan de Andrés Manuel, dije 'porqué no hacerme unas uñas con esta temática si toda la fiesta va a ser de 'Pejecito'... Tu no las tienes (las uñas decoradas así)”, expresó la experta en uñas. Y en la publicación los comentarios no se hicieron esperar, y aunque habían algunos encotra de la imagen, la mayoría expresaban su admiración por la perfección en el dibujo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA VALEDORA Y ARCOÍRIS, APOYOS PARA LA POBLACIÓN DE ECATEPEC ¡PUEDES SER BENEFICIARIO!