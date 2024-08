Vale de la Cuesta confiesa que fue a terapia para descubrir quién era su padre, Sergio Andrade

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, compartió su experiencia con aquellos seguidores que no la juzgan por su linaje familiar. Expresó que tuvo que someterse a terapia al enterarse de la identidad de su padre y de los delitos que él perpetró contra mujeres.

Vale de la Cuesta revela que fue a terapia, tras descubir quién era su padre

En una entrevista con La Jose, Valentina de la Cuesta habló sobre su familia y calificó a su padre, ex pareja de Gloria Trevi, como "una persona muy terrible".

La joven compartió cómo empezó a darse cuenta de las atrocidades que había cometido su padre: "Eventualmente tuve que descubrirlo. En cierto momento me vi obligada a saber más. Sí fue como ‘wey, la peor cosa de la vida’, y así es como lo supe. Siempre supe que era un papá, lamentablemente, pero cuando ya entendí todo ya estaba grande, tenía 20″.

Valentina de la Cuesta expresó que no está segura si el estigma de ser hija de Sergio Andrade le ha cerrado oportunidades en la industria del entretenimiento, aunque cree que sí le habría afectado si hubiera buscado entrar en la televisión tradicional. Agradeció su fama en redes sociales, destacando que ha logrado el éxito con su propio talento y recursos, sin depender de otros, y afirmó que no le preocupa si ha sido rechazada.

La José le insistió a Valentina que hablara sobre su padre, Sergio Andrade, pero ella respondió de manera contundente:“Es algo que no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué vela en el entierro tengo yo con ese señor?”.

Tras ello confesó que fue a terapia para tratar el tema: “Me costó muchos años tomarlo mejor, tuve que trabajarlo años para poder vivir más tranquila”.

Para concluir, dijo que no conoce a Gloria Trevi y que no tiene deseos de conocerla: “No, si me la topo un día... espero que eso jamás suceda. No, nunca he tenido contacto con ella”.

