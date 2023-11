Vicente Fox llama 'dama de compañía' a Mariana Rodríguez y ella lo acusa de violencia

La esposa del político Samuel García, Mariana Rodríguez, no se quedó callada ante las palabras de Vicente Fox, quien la calificó como "dama de compañía" en redes sociales.

En un contundente mensaje, Rodríguez no solo rechazó esa denominación, sino que lo acusó de violencia, enfatizando que las mujeres no deben ser tratadas como objetos. La respuesta de Mariana Rodríguez llega en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", escribió.

Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta. https://t.co/lUF92HtdVt — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

Ante la publicación de Fox, donde sugería que detrás de la sonrisa de Rodríguez hay una historia oculta, ella respondió enfáticamente en su cuenta de 'X' (antes Twitter), declarando que no es una "dama de compañía", sino una mujer, licenciada, empresaria, esposa y madre. Además, dejó claro que no permitirá que se falte al respeto a ninguna mujer, destacando que no son objetos ni accesorios.

"Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta", publicó en redes.

El expresidente volvió a pronunciarse y respondió a la también influencer, a quien llamó "jefa de campaña" de Samuel García.

El expresidente volvió a pronunciarse y respondió a la también influencer, a quien llamó "jefa de campaña" de Samuel García.

"Y eres jefa de campaña de un candidato en campaña!!", escribió.

Y ERES JEFA DE CAMPAÑA DE UN CANDIDATO EN CAMPAÑA !! https://t.co/7M17XMHvEG — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

