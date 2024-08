VIDEO: Meteorólogo sufre un ataque de pánico en vivo

Los reporteros y presentadores de televisión a menudo se encuentran con situaciones inesperadas en vivo, como caídas o momentos de nerviosismo. Un caso notable es el de Nate Byrne, un meteorólogo de News Breakfast, que experimentó un ataque de pánico mientras presentaba el pronóstico del clima, lo que lo obligó a pausar su participación en el noticiero.

Meteorólogo sufre ataque de pánico en vivo

Un video de un presentador del clima sufriendo un ataque de pánico se volvió viral en redes sociales, generando empatía entre los usuarios. El incidente ocurrió el martes a las 6:30 horas locales, mientras el meteorólogo informaba sobre el clima en Queensland y comenzó a hablar con la voz entrecortada.

"Voy a tener que detenerme un segundo. Algunos de ustedes pueden saber que ocasionalmente me afectan los ataques de pánico, de hecho, eso está ocurriendo ahora".

Nate le pidió a su compañera Lisa Millar que continuara con el programa tras el incidente que sufrió, aunque no fue grave. Poco después, Byrne regresó al aire. Este no es el primer ataque de pánico que experimenta, ya que hace dos años también habló sobre una crisis de ansiedad en un estudio de televisión, según New York Post.

“Mientras estaba bajo las luces del estudio, hablando con personas que tomaban su café matutino y se limpiaban el sueño de los ojos, mi corazón latía con fuerza, estaba jadeando por aire y sudaba por todos los poros mientras mi cerebro gritaba ‘¡CORRE!’”.

“Hablar de mi ansiedad y buscar tratamiento significa que puedo vivir con ella y controlarla. Esto sólo me ocurre una vez al año, más o menos”, escribió Nate en su cuenta de 'X'.

