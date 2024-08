VIDEO: Ricardo Peralta dice que el feminismo no existe y solo las mujeres lo utilizan a su conveniencia

El día de hoy, domingo, México vivirá la cuarta eliminación de la casa más famosa de México, el reality show, La Casa de los Famosos México.

Por eso mismo, los participantes nominados están con los nervios en punta por saber quien es el siguiente eliminado de la famosa casa, pero no solo los nominados, si no también todos los habitantes en general.

Algunos de los participantes se han mostrado paranoicos e incongruentes por los nervios y ansiedad que este reality representa, dejando a mostrar sus verdaderos sentimientos y pensamientos.

Ricardo Peralta hablando de feminismo… aquí estan los clips, no sé le están poniendo palabras en su boca, solito mijo. pic.twitter.com/xX4wn4HxAR — Meredith Gay (@MerGarza) August 18, 2024

Uno de ellos ha sido Ricardo Peralta, quién se ha vuelto uno de los habitantes menos queridos de la casa, pues sus acciones y declaraciones han dejado a la audiencia muy decepcionada y molesta.

Hoy volvió a dar una polémica declaración, pues en un momento mientras se encontraba en su cuarto con sus demás compañeros del cuarto tierra, aseguró que el feminismo no existe.

No me lo tomen a mal las feministas pero no ocurre, es una cosa social”.

“A mi me duele decirlo porque lo sé, porque los jotos, la forma en la que nos llevamos nosotros los jotillos, somos dos chavas peleando, se que los hombres tienen estos códigos y los entienden y los valoran pero aprendimos muchas cosas de la mujer y en la mujer no existe, existen formas de apoyo a conveniencia”, declaró el influencer.

Ahora en redes sociales se está haciendo viral este momento y aseguran que la carrera de Peralta está cada vez más enterrada.

