Wendy Guevara estalla contra Agustín y la producción de La Casa de los Famosos

Las polémicas de La Casa de los Famosos no se acaban, y no únicamente adentro, sino también afuera, y un ejemplo de ello es Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, quien esta vez expresó su molestia tanto con la producción del reality show como con Agustín Fernández, su amigo y participante de esta segunda temporada, quien considera que se está haciendo la víctima.

Todo comenzó cuando la noche del martes, durante su habitual función de cine, la producción del reality show le tenía preparada una sorpresa a Agustín, que fue una llamada con su padre, desde La Patagonia, Argentina, quien le dijo en reiteradas ocasiones que lo habían dejado “solo”, que lo habían “traicionado” y que no importaba que no le mandaran ropa, pues para él ya era un ganador.

“No estás solo, hijo, está papá... Está mamá, también. Te traicionaron, te jugaron feo, no importa, estamos los que te queremos, los que te apoyamos... Sos bueno, sos un alma hermosa. Pudiste solo, sin ropa, no necesitas ropa”, dijo el señor Marcelo.

Wendy Guevara expresa su enojo en redes sociales

Esta situación generó la reacción de Wendy, quien mediante un live reiteró por enésima vez que ella y Nicola no abandonaron a su amigo Agustín, simplemente la ropa que le mandaron no le gustó, pero sobre todo, la ganadora de la primera temporada hizo énfasis en que situaciones como esta llamada con su papá, lo único que buscan es victimizar al argentino, pese a que en el pasado hizo varios comentarios misóginos y se burló de sus compañeros junto al Cuarto Tierra.

“Todo esto de la ropa lo quiere disfrazar para victimizarse por los comentarios que dijo sobre las mujeres. Y si vamos a tocar esos temas… ya váyanse a la ve… con lo de la ropa.

“Yo no me iba a poner a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos o ideas. Por quedar bien con alguien de un cuarto que pensaba que iban a ser los fuertes. No quieran esconder y hacer una cortina de humo en donde la ha cag&do Agustín. Como no han hablado de las acciones que ha hecho o lo que ha dicho o de los que se burlaba”, comentó Wendy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Batman Day CDMX 2024: Fecha, sede, horario y actividades