Wendy Guevara le responde a Sian Chong tras decir que ella no tiene educación y carece de valores

El día de ayer los habitantes de la casa del reality show celebraron la fiesta temática que tienen cada viernes en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”

Esta fiesta dejó muchos momento polémicos, desde los habitantes de Tierra ignorando a los de Mar y comentarios misóginos y despectivos hacia ciertos habitantes.

Uno de esos tantos comentarios que se ha hecho viral, es el comentario del participante Sian Chong, quien en una plática con el otro participante Ricardo Peralta, se expresó de Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada del reality.

“Tú si tienes cultura, hablas idiomas, eres alguien que sorprende, tienes muchas cosas, no quiero decir nombres pero seguramente te imaginas de quién hablo, yo más o menos vi algo en tele hace un año, tú sí eres más que eso, que tu comadre (Wendy), tú eres alguien con quien se puede sentar a hablar y eso se agradece”.

Wendy no se quedó callada y reaccionó mediante un en vivo en su cuenta de Instagram:

“En México somos más población que venimos de abajo y por esa población, tú tragas papacito, yo le mando muchas bendiciones, obvio no va ganar, obvio es un mueble, nadie lo quiere por hipócrita, es doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos y es lo único, solamente sabes hacer favorcitos para que te den papelitos en televisión, y se lo voy a decir en su cara cuando salga, espero que sea en vivo”.

Las palabras del actor cubano han causado polémica y críticas, pues Wendy es una persona muy querida en la comunidad y en el país por su carisma y talento para hacer reír y entretener.

Fanáticos del reality y de la influencer esperan su salida, pues Guevara asegura que lo enfrentará cara a cara cuando salga y si es en vivo, mucho mejor.

