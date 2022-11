Alfaro, inconforme por la fecha de apertura del Mundial: 'Solo tenemos seis días'

La Selección Ecuatoriana será la encargada de disputar el primer partido de la Copa del Mundo cuando se enfrente a la anfitriona Qatar. Sin embargo, los sudamericanos están inconformes por el cambio de fecha de la apertura del Mundial, decisión que tomó la FIFA hace unos meses.

Y es que el entrenador de la Tricolor, Gustavo Alfaro, aseguró en conferencia de prensa que le desagrada la idea de arrancar un día antes de lo planeado, pues le quitan tiempo para preparar a sus jugadores para el máximo torneo de selecciones.

"Me hubiese gustado que si a nosotros nos adelantaron el partido del 21 al 20, nos dieran un día más. Yo no quiero ventajas, solo el mismo derecho de los demás. Los demás tienen siete días y yo tengo seis. Qatar tiene a sus jugadores hace cinco meses y para mí un día es mucho. Quería haber pedido un día más, como los demás equipos. Pero son sutilezas, si no lo resuelven los dirigentes no puedo resolverlo yo", declaró.

En esa misma línea, Alfaro manifestó que le hubiera gustado que los torneos locales terminaran antes, sin embargo, es consciente de que algunos de sus seleccionados tienen la oportunidad de salir Campeón por primera ocasión, por lo que no le pedirá a los equipos que los libere.

"No puedo pedirle a Aucas que me de a Galíndez antes de tiempo porque sería privarle de jugar una Final por la que llevan peleando por salir Campeón durante toda su historia. Pero el partido podía haberse jugado perfectamente el domingo pasado y hoy podría contar con los jugadores de Barcelona y Aucas. Lo mismo con la final de Copa", agregó.

Por último, el estratega ccomentó que el nivel del futbol ecuatoriano no se mide por el torneo local, sino por lo que harán en el Mundial de Qatar 2022.

"Es importante quién sale campeón del futbol ecuatoriano el fin de semana, pero el prestigio del futbol ecuatoriano se defiende en un Mundial y ahí tenemos que tener las mejores condiciones", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SENEGAL: SADIO MANÉ SUFRIÓ UNA LESIÓN EN LA RODILLA A DÍAS DE QUE INICIE QATAR 2022