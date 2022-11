Brasil vs Suiza: ¿A qué hora y por donde ver EN VIVO el Mundial de Qatar 2022?

La primera jornada en la Fase de Grupos en el Mundial de Qatar 2022 está a la mitad y en el segundo partido del sector G, Brasil enfrentará a Suiza en la búsqueda de consagrarse con primer lugar del grupo y clasificarse a los Octavos de Final.

Suiza viene de vencer por la mínima a la Selección Africana del Camerún, el tanto que les dio los tres puntos a los suizos fue gracias a Breel Embolo, quien se convirtió en el primer jugador en anotarle a su selección de origen con el equipo donde se nacionalizó.

Por su parte Brasil tendrá que superar las ausencias de Neymar y Danilo, quienes no estarán en toda la Fase de Grupos, después de vencer a los serbios por dos tantos de diferencia, Ney sufrió un esguince en su tobillo y aunque se dice que no será baja de la Copa, no estará para enfrentar a Suiza.

Suizos y brasileños buscarán el liderato del sector G de la Copa del Mundo, asegurar su clasificación y condenar al otro a tener que buscarse el pase en el último encuentro de la Fase de Grupos ante Camerún, para Brasil, y frente a Serbia para los Suizos.

DONDE VER

El encuentro se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana hora del centro de México, para nuestro país podrá sintonizarse únicamente por Sky Sports.

