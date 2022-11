Kevin de Bruyne: “Ya estamos viejos y los nuevos no son tan buenos”

Bélgica, históricamente, se ha caracterizado por ser el caballo negro favorito de todos, pero, en Qatar 2022, los belgas no cuentan con la aprobación popular para lograr lo imposible.

Lo peor, tal vez, no sea que la voz popular no esté en favor de los belgas, el problema es que las propias figuras de los “Diablos Rojos” están conscientes que Qatar no será su Mundial.

Uno de los referentes de la selección, Kevin De Bruyne, había confirmado una semana antes que el Mundial arrancara que su oportunidad para ganar la Copa Mundial de la FIFA ya había pasado.

“¿Ganar el Mundial de Qatar? No tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018. Hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos”, aseguró el mediocampista del Manchester City para The Guardian.

Este domingo la selección belga cayó ante Marruecos y peligra su clasificación a Octavos de Final en Qatar 2022.

