Neymar a agradeció a Tite: ‘Siempre serás uno de los mejores entrenadores que tuve’

Tite dejó de ser técnico de la Selección de Brasil una vez que esta fue eliminada por Croacia en Cuartos de Final de Qatar 2022. Neymar dedicó unas emotivas palabras al ahora exdirigente del combinado.

A través de una publicación en redes sociales, junto a un par de fotografías de ambos, el delantero del PSG abrió su corazón. “Antes de conocernos en persona, jugamos mucho en contra y pensé que eras realmente molesto. Harías todo para vencerme y aún así no hablaste mal de mí”, inició.

“Te conocía como entrenador y sabía que eres muy bueno, pero como persona eres mucho mejor. Me conociste y sabes quién soy y eso es lo que me importa”.

“Vengo aquí para agradecerte por todo, todas las enseñanzas que nos has dado. Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te levantaré”, anexó el ex del Barcelona.

“Merecías ser coronado con esta copa. Todos lo merecíamos por lo que hicimos y por todo lo que hemos rendido para alcanzar nuestro myor sueño”, finalizó Neymar.

